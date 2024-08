Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben in den vergangenen Wochen in Otterstadt und Waldsee in ersten Gebieten um Kunden für den Glasfaser-Ausbau geworben. Die Zielmarke wurde verfehlt. Jetzt sollen weitere Gespräche folgen.

Der Energieversorger warb in den ersten Ausbaugebieten – der Bereich Speyerer Straße in Otterstadt und Neuhofener Straße in Waldsee – mit einem kostenlosen Hausanschluss und einer Ersparnis in Höhe von 1499 Euro für Hauseigentümer, die in der Vorvermarktungsphase einen Vertrag mit den SWS abschließen. Diese hatten eine Zielmarke von 50 Prozent gesetzt, damit der Ausbau wirtschaftlich ist. Nach Angaben von SWS-Sprecherin Angela Sachweh liegt die Quote der Vertragsabschlüsse in Otterstadt bei knapp 35 Prozent, in Waldsee waren es etwas über 20 Prozent.

Für Otterstadt spricht das Unternehmen von einem „guten Ergebnis“, auf das es aufbauen möchte. Daher wird derzeit eine weitere Aktion für nach der Sommerpause geplant. Für Waldsee benötigt das Unternehmen Sachweh zufolge noch etwas Zeit, um zu analysieren, warum die Nachfrage „so verhalten“ war. Das Stimmungsbild soll nach der Urlaubssaison zusammengetragen werden. Anschließend wollen die SWS ergebnisoffen in das Gespräch mit der Ortsgemeinde gehen.