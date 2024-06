Am Freitag gegen 14.50 Uhr hat ein 59-jähriger Autofahrer in der Ritterstraße vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen ein Hauswand gefahren, teilt die Polizei mit. Entgegen der Erstmeldung habe der Mann glücklicherweise keine schweren Verletzungen erlitten. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 2500 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Ursache dauern an.