Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der K30 zwischen Altrip und Waldsee in Höhe des Campinggebiets Auf der Au sowie in Höhe der Bauschuttdeponie Schifferstadt hat die Polizei am Mittwoch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wie diese mitteilt, wurden dabei insgesamt 15 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt und geahndet. Mit der höchsten Geschwindigkeitsübertretung wurde ein Autofahrer geblitzt, der mit 98 bei erlaubten 70 Stundenkilometern unterwegs war. Dieser muss nun ein Bußgeld über 150 Euro zahlen, zudem bekommt er einen Punkt in Flensburg. Unter den Kontrollierten waren auch solche, die verbotenerweise das Smartphone am Steuer nutzten beziehungsweise nicht abgeschnallt waren.