„Sie sollen wenigstens für eine kurze Zeit mal an etwas anderes denken als an den Papa im Schützengraben.“ So wirbt Christoph Saliba, CDU-Fraktionschef im Dannstadt-Schauernheimer Verbandsgemeinderat, für einen Aufruf seiner Partei. Die möchte ukrainischen Flüchtlingen zum orthodoxen Weihnachtsfest am 6. Januar kleine Geschenke überreichen.

Es gehe darum, diesen Rumpffamilien – die Väter seien ja an Front – Mitgefühl zu zeigen, Solidarität auszudrücken. „Dass wir an ihrer Seite stehen