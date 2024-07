Es bleibt offen, warum Eltern bei der Ferienbetreuung mit Übernachtung nicht zugreifen.

Während man in den Schulferien noch arbeiten muss, ist das Kind sieben Tage gut unter – für 120 Euro inklusive frisch gekochtem Essen. Welche Mutter, welcher Vater kann dazu Nein sagen? Trotzdem sind beim Zeltlager der VG Lambsheim-Heßheim 60 Prozent der Plätze leer geblieben. Haben Eltern Angst, wenn ihre Kinder woanders übernachten oder sie mal nicht per Handy zu erreichen sind? Trauen sich die Schüler das selbst nicht zu? Hat die Kommune erneut zu wenig Öffentlichkeitsarbeit betrieben, oder was ist los? Ex-Beigeordneter Ewald Merkel duckt sich weg mit der Ausrede, er sei jetzt nicht mehr im Amt. Das lässt tief blicken, was sein Interesse am bisherigen Geschäftsbereich betrifft.