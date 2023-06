Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was soll man machen, wenn es in diesem Sommer an den Badeseen noch voller wird und niemand die Coronaregeln einhalten will? Das fragen sich im Rhein-Pfalz-Kreis zwei Kommunen, an deren Gewässern es am Wochenende zu Exzessen kam.

Auf der Liegewiese gezeichnete Kreise sollen jetzt am Lambsheimer Baggerweiher allen Badegästen zeigen, was mit dem Mindestabstand von eineinhalb Metern gemeint ist. Doch das kann nicht alles sein, wenn