Viele Verstöße gegen die bestehende Corona-Verordnung haben Polizei und Ordnungsamt an diesem Wochenende von den Badeseen im Frankenthaler Umland gemeldet. Am Freitag haben die Beamten Jugendliche am Silbersee mit Marihuana und Amphetaminen erwischt, am Samstagabend haben 300 bis 400 junge Erwachsene am Lambsheimer Weiher offenbar ihren Schulabschluss gefeiert.

Die meisten Verstöße am Lambsheimer Weiher und am Bobenheim-Roxheimer Silbersee hat es laut zweier Pressemitteilungen der Polizei Frankenthal wegen mangelndem Abstand gegeben. Bei einer Kontrolle