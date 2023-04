Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stabwechsel in der Heßheimer Gemeindebücherei: Nach 48 Arbeitsjahren, davon 15 als Büchereileiter, geht Nicola Polizzano in Rente. Ihm folgt Kirti Walla nach. Sie will insbesondere das kulturelle Engagement ihres Vorgängers fortführen und neue Akzente setzen, zum Beispiel beim Ausbau des Kinderbereichs.

Nicola Polizzano geht offiziell zwar erst zum 1. Juni in den Ruhestand, aber er hat noch Urlaubstage gut und ist deswegen schon weg. „Wegen Corona waren wir freigestellt, haben uns aber