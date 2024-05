In der Gemeindebücherei Mutterstadt startet am Montag, 3. Juni , eine Buchausstellung unter dem Titel „Reisen aus dem ganz persönlichen Blickwinkel“, die das Thema Urlaub und Reisen laut Bücherei-Team nicht aus der Sicht eines sachlichen Reiseführers beleuchtet, sondern ganz persönliche Erfahrungen liefert. Literarische Reisebeschreibungen haben eine lange Tradition – Goethes „Italienische Reise“, Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“ sind Klassiker. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt laut Ankündigung jedoch auf aktuellen Erfahrungen zum Thema Fernweh und Reisen. Viele Titel räumten dabei mit Vorurteilen auf, weckten die Neugier und unterhielten dabei amüsant zugleich. Die Ausstellung endet am Freitag, 28. Juni.