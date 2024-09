Während Lambsheim noch auf den Start für den Glasfaserausbau wartet, reißt die Telekom-Tochter Glasfaser Plus seit Juli Bürgersteige in Bobenheim-Roxheim auf und ignoriert damit die Ende 2023 geschlossene Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bobenheim-Roxheim und der Deutschen Giganetz GmbH. Doch auch in diesem Fall, da schnell begonnen wird, regt sich Unmut. So beklagt sich ein RHEINPFALZ-Leser über angebliche Missstände und das Nichteinhalten von Vorschriften durch die zuständige Firma während des Ausbaus in Bobenheim-Roxheim. Darauf angesprochen teilt die Gemeindeverwaltung mit, dass die kommunale Ordnungsbehörde bei möglichen Verstößen hinsichtlich Schwarzarbeit sowie der Einhaltung von Arbeitssicherheit in der Bauausführung nicht zuständig sei.

„Unsere Ordnungsbehörde ist für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und die Einhaltung der Absicherungsmaßnahmen der Baustellen zuständig“, teilt Gemeindemitarbeiter Jens Glaser mit, der Projektkoordinator für den Glasfaserausbau ist. Der Netzausbau von Glasfaser Plus werde „im Rahmen der täglichen Streifenfahrt“ kontrolliert. „Größere Verstöße“ seien bis Ende August nicht festgestellt worden.