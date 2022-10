Die Waldseer Sportvereine planen eine Reihe von Investitionen und bekommen dafür von der Ortsgemeinde einen kräftigen Zuschuss, der im Haushalt eingeplant wird. Gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde sind das 20 Prozent der tatsächlich anfallenden Kosten.

Der ASV möchte den Hartplatz in einen Naturrasenplatz umbauen und schätzt die Kosten dafür auf 53.000 Euro. Von der Gemeinde gibt es dafür dann 10.600 Euro Zuschuss. Vieles möchten die Vereinsmitglieder in Eigenleistung machen, dafür sind etwa 150 Arbeitsstunden vorgesehen, die, setzt man den Mindestlohn an, 1800 Euro kosten würden. Auch das fördert die Gemeinde mit 20 Prozent, in diesem Fall also mit 360 Euro. Weitere 10.000 Euro hat der ASV schon als Zuwendung von der Bürgerstiftung zugesagt bekommen.

Größte Investitionen bei der TG Waldsee

Der Tennisverein plant, das Vereinsheim für rund 11.800 Euro umzubauen und setzt dafür 500 Stunden Eigenleistung an. Für den Umbau gibt es 2360 Euro und für die Eigenleistung 1200 Euro. Von der Bürgerstiftung bekommt der Verein 5000 Euro.

Die größten Investitionen tätigt die TG Waldsee, die derzeit ihr Sportgelände saniert und umgestaltet. 2020 waren die Kosten auf 100.000 Euro geschätzt worden, dafür hat die Gemeinde 20.000 Euro zugesagt. Nun wird das Vorhaben deutlich teurer, TG-Vorsitzender Rainer Claus rechnet mit mindestens nochmal 100.000 Euro, für die es von der Gemeinde dann erneut 20.000 Euro gibt. Bei der Bürgerstiftung hatte sich die TG nicht für eine Ausschüttung beworben.