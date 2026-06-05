Zu einer Gemarkungswanderung lädt die Ortsgemeinde Hochdorf-Assenheim Interessierte für Samstag, 13. Juni, ein. Die 1250-Jahr-Feier der beiden Ortsteile nehmen der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Walter Schmitt (parteilos), und die Historikerin Andrea Clemens zum Anlass, einige markante Stellen einmal genauer zu betrachten. Entlang des Weges geben sie den Teilnehmern Einblicke in die Geschichte, erzählen Wissenswertes und Anekdoten sowie die ein oder andere sagenhafte Begebenheit.

Treffpunkt ist um 16 Uhr am Hermannshof, Schafbrückenweg. Von dort aus führt die rund zwei Kilometer lange, leicht zu bewältigende Strecke zur Hermannsruhe, dem höchsten Punkt von Hochdorf. Nach einem Abstecher zum Wegekreuz der katholischen Mission geht es weiter zum Leininger Hof in Assenheim. Am dortigen Lavendelfeld kehren die Teilnehmer zum Abschluss ein.

Die Bewirtung übernehmen die Handballer vom TB Assenheim. Dabei wird auch der Jubiläumswein der Ortsgemeinde angeboten. Zudem erwartet die Besucher eine Ausstellung historischer Fahrzeuge der Oldtimerfreunde Dannstadt.