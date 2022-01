Sein angeblich gehackter Laptop hat einen 71-Jährigen Schifferstadter dazu gebracht, Geld für Google-Pay-Karten zu überweisen und die Gutscheincodes einer Frau am Telefon zu übermitteln, die ihm bei der Problemlösung helfen wollte. Dass er es mit einer Trickbetrügerin zu haben könnte, ist dem Mann laut Polizei gedämmert, als die Anruferin auch noch die Daten seiner Kreditkarte haben wollte. Er beendete das Telefonat. Seine Bank konnte die getätigten Überweisungen im vierstelligen Bereich zurückbuchen. Die Polizei rät abermals: „Geben Sie am Telefon keine privaten Daten heraus. Kaufen Sie für Fremde keine Gutscheinkarten und übermitteln die Codes per Telefon oder E-Mail. Tätigen Sie gegenüber Unbekannten keine Telefonüberweisungen.“