Weil Jugendliche sein Hoftor in der Pestalozzistraße durch Fußtritte beschädigten, hat der Bewohner am Mittwoch gegen 18.15 Uhr die Polizei verständigt. Die fand die beschriebene Gruppe an der Neuen Pforte. Die Jugendlichen versuchten zu flüchten, sechs Zwölf- bis 17-Jährige wurden kontrolliert, bei einem wurde laut Polizei ein Grinder mit Cannabis-Rückständen gefunden. Die Polizei ermittelt, die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben und das Jugendamt informiert.