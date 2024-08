In Dudenhofen gibt es seit 102 Jahren einen Geflügelzuchtverein. Er möchte Menschen die Hühnerhaltung näherbringen. Am Wochenende feiert der Verein „Hähnchenfest“ mit Feuerwerk.

Vitali Zimmermann ist 43 Jahre alt und seit 13 Jahren Chef des Geflügelzuchtvereins. Dieser hat derzeit rund 70 Mitglieder. „Viele Leute wollen selbst Hühner halten und erklärt bekommen, wie die Haltung funktioniert“, berichtet der Vorsitzende von Interesse am Verein. Er und seine Kollegen geben ihr Wissen gerne weiter und nutzen dafür auch das „Hähnchenfest in einmaliger Atmosphäre“, wie Zimmermann beschreibt. Auf der Zuchtanlage am Heiner-Wolf-Weg ist schon alles vorbereitet: Wenn die Gäste kommen, werden auch die Hühner herumspringen, verspricht Zimmermann. Der 43-Jährige, der hauptberuflich „auf dem Bau“ arbeitet, schätzt den Umgang mit den Tieren und die Verantwortung. „Wenn ich mit den Tieren bin, beruhigt mich das. Wenn die Küken schlüpfen, ist das das Schönste“, schwärmt er. Kita-Kinder schauen auch regelmäßig vorbei. „Uns ist wichtig, dass die Kinder verstehen, woher die Eier kommen“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Termin

Hähnchenfest am Samstag, 10. August, und Sonntag, 11. August, jeweils ab 11 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg. Am Samstag spielt ab 18 Uhr DJ Andy. Für 21.45 Uhr ist ein Feuerwerk geplant.