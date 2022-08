Am Donnerstag hat ein unbekannter Ford-Fahrer ein gefährliches Überholmanöver gestartet und dabei andere gefährdet. Gegen 13.40 Uhr war laut Polizei ein 67-Jähriger mit seinem Auto auf der K13 von Waldsee in Richtung Altrip unterwegs, als ihm unmittelbar hinter der Ortsausfahrt Waldsee ein Ford Kuga auf seiner Spur entgegenkam, der gerade einen Lastwagen überholen wollte. Durch das Überholmanöver des Fords musste der 67-Jährige eine Vollbremsung hinlegen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Ford fuhr unbeirrt in Richtung Waldsee weiter. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder dem weißen Ford Kuga geben können. Sie sollen sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.