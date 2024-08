Die Interessengemeinschaft Heimatforschung Rheinland-Pfalz hat in Mechtersheim einen Gedenkstein eingeweiht, der an den Absturz eines amerikanischen Bombers im Zweiten Weltkrieges erinnert. Gekommen waren auch Angehörige der damaligen Besatzung. An den Absprung der Soldaten mit Fallschirmen wurde mit einer besonderen Aktion erinnert.

Am 20. Januar 1945 nahm in England ein Geschwader mit 36 amerikanischen Bombern Kurs auf Mannheim