[Aktualisiert 17.40 Uhr] Während Erdarbeiten ist am Mittwochvormittag eine Gasversorgungsleitung in der Haardtstraße in Bobenheim-Roxheim beschädigt worden, wie die Stadtwerke Frankenthal mitteilen. Dadurch trat Gas aus der Leitung aus. Polizei, Feuerwehr und Einsatzkräfte der Stadtwerke Frankenthal waren schnell vor Ort und konnten die Störung laut Stadtwerken in einem mehrstündigen Einsatz beseitigen.

Wie Kai Neiheiser, Wehrleiter der Feuerwehr Bobenheim-Roxheim, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, hat der Einsatz gegen 11.30 Uhr begonnen und habe bis etwa 15 Uhr angedauert. Die Feuerwehren Bobenheim-Roxheim und Frankenthal seien mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort gewesen, um den Brandschutz während der Arbeiten an der Gasleitung zu gewährleisten.

„Das Leck konnte abgedichtet werden und die Gasversorgung für die Anwohner ist sichergestellt“, berichtet Neiheiser über den Stand der Dinge. Allerdings sei die Leitung derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass in den kommenden Tagen seitens der Stadtwerke eine Hauptreparatur notwendig sei. Dabei werde ein Teil der Leitung vollständig ersetzt. Die Feuerwehr bestätigt, dass das Leck durch die im Ort stattfindenden Glasfaserarbeiten entstanden ist. Die Einsatzkosten dürften wohl deshalb der ausführenden Firma in Rechnung gestellt werden. Wie es zu dem Schaden an der Gasleitung kommen konnte, ist derzeit unklar. Polizei und Stadtwerke waren am Mittwoch für Rückfragen nicht zu erreichen.