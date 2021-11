44 Gartenliebhaber haben sich zwischen Juli und November an der neunten RHEINPFALZ-Gartenolympiade beteiligt. Die Aktion startet immer mit den Olympischen Sommerspielen. Die Lokalredaktion erreichten Fotos von Zucchini, Tomaten, Karotten, Kartoffeln, Radieschen, Bananenstauden, Kakteen und Blumen – vor allem Sonnenblumen. Die Jury aus den Vorsitzenden von Gartenbauvereinen im Speyerer Umland – Edgar Weick (Waldsee), Gerhard Birkle (Dudenhofen), Ralf Gaggermeier (Heiligenstein) und Gerhard Hoffmann (Harthausen) – kam vergangene Woche in der Lokalredaktion zusammen und kürte die Sieger in den Kategorien „Superlativ“, „Kurios“ und „Exotisch“. Außerdem vergab sie einen Sonderpreis für „Fleißarbeit“. An einem Hobbygärtner kam die Jury auch dieses Jahr nicht vorbei: Günter Reiland aus Otterstadt, der zum dritten Mal in Folge in der Kategorie „Superlativ“ ganz oben auf dem Siegertreppchen steht. Seine Zucchini war 30 und sein Kürbis 105 Kilogramm schwer. Die Gartenbauexperten zeichneten noch weitere Preisträger aus und zogen eine Bilanz des Gartenjahrs 2021.