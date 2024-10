Elke und Bernhard Sona aus Harthausen waren auf dem Obstgrundstück der Familie zwischen Berghausen und Heiligenstein gerade bei der Ernte. Dort wachsen Apfel-, Zwetschgen- und Pfirsichbäume und nun waren die Äpfel an der Reihe. Elke Sona staunte nicht schlecht, als sie in einem der Bäume ganz oben einen riesengroßen Apfel entdeckte.

„Ich habe ihn heruntergefischt, er hat gerade noch ins Körbchen des Apfelernters gepasst“, erzählt sie. Dieser rot glänzende Apfel war etwas ganz Besonderes, das war ihr sofort klar. Während die anderen Früchte des Baumes etwa faustgroß waren, hatte der Riesen-Apfel mit seinen knapp 36 Zentimetern Umfang etwa die Größe des Kopfes eines neugeborenen Babys.

Zu schade zum Versaften, fanden die Sonas und haben die Frucht mit nach Hause genommen und auf die Waage gelegt. Die zeigte beachtliche 532 Gramm an. Um welche Sorte es sich bei diesem Riesenapfel handelt, kann Elke Sona nicht sagen, doch es sei eine alte Sorte, das wisse sie. Die meisten ihrer Äpfel fahren die Sonas nach Wiesloch in eine Mosterei und lassen leckeren Saft daraus pressen. Den Riesen-Apfel haben sie aber gegessen. „Er war gar nicht mal so gut, sehr sauer“, erzählt Elke Sona lachend. „Wir hätten ihn wohl noch ein bisschen lagern sollen.“

Gartenolympiade

Egal ob dicke Tomaten, lange Bohnen, riesige Bananenstauden oder Äpfel mit lustiger Form – bei der zehnten RHEINPFALZ-Gartenolympiade ist alles möglich. Wer mitmachen möchte, meldet sich per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de und gibt seinen Namen, seinen Wohnort und eine Telefonnummer für Rückfragen an. Es kann auch gerne ein Foto des Erzeugnisses mitgeschickt werden. Auszeichnungen und Preise gibt es in den Kategorien „Superlativ“, „Exotisch“ und „Kurios“.