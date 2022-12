Gleich zu acht Aufbrüchen von Gartenlauben kam es laut Polizeiangaben durch bislang unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag auf Montag, 17 bis 11 Uhr, in der Kleingartenanlage im Viehweg in Bobenheim-Roxheim. Zur Schadenshöhe und dem Diebesgut könnten bislang noch keine Aussagen getroffen werden. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte sollen sich mit der Polizei in Frankenthal, Telefon 06233 3130 , E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.