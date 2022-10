Jochen Scheffel, Gemeinderatsmitglied aus Waldsee, ist vor einigen Wochen bei einem tragischen Unglück im Urlaub gestorben. „Wir verlieren mit ihm wirklich einen wichtigen Mitstreiter und Freund“, sagt FWG-Fraktionsvorsitzende Christel Hamleser-Kunz. Ihr zufolge verunglückte Scheffel im September mit dem Fahrrad in Südfrankreich. Er habe durch mehrere Organspenden anderen noch das Leben gerettet, berichtet Hamleser-Kunz, die Kontakt mit Scheffels Familie hat. Der 59-Jährige hinterlässt seine Frau und drei Töchter.

Sein Leitspruch war: „Wir sind und handeln pro Waldsee“

Scheffel saß seit der vergangenen Legislaturperiode im Waldseer Ortsgemeinderat und war in Ausschüssen aktiv – insbesondere im Bauausschuss, in dem er als Bautechniker seine Expertise einbringen konnte. Der FWG gehörte Scheffel seit acht Jahren an. „Sein Leitspruch war immer: ,Wir sind und handeln pro Waldsee’“, erinnert sich Hamleser-Kunz. Sie schätzte an Scheffel, dass er immer sachlich argumentiert und sich mit jedem gut verstanden habe. Der Verstorbene wird am 17. November im Friedwald in Dudenhofen beigesetzt.