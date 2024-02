Die Freie Wählergruppe (FWG) in Dudenhofen hat sich verjüngt und geht mit Spitzenkandidatin Fabienne Körner in den Kommunalwahlkampf.

Die FWG hat im vergangenen Herbst den Generationenwechsel eingeleitet: Gründungsmitglied und Vorsitzender Manfred Hook trat in die zweite Reihe zurück, Lars Hoffmann und Fabienne Körner übernahmen als Vorsitzenden-Duo das Ruder. Jetzt hat die Gruppe auch Kandidatenlisten für den Dudenhofener Ortsgemeinderat und den Verbandsgemeinderat aufgestellt. Beide Gremien werden bei den Kommunalwahlen am 9. Juni gewählt.

Nach Angaben von Lars Hoffmann sind auf beiden Listen jeweils acht Männer und acht Frauen im Alter zwischen 29 und 66 Jahren vertreten, „aus unterschiedlichen Berufsgruppen“, sodass sie einen repräsentativen Querschnitt der Gesellschaft bildeten. Als Spitzenkandidatin auf beiden Listen geht die stellvertretende FWG-Vorsitzende Fabienne Körner ins Rennen. Die Diplom-Umweltwissenschaftlerin war Klimaschutzmanagerin der Stadt Speyer und ist seit dem Jahr 2021 Geschäftsführerin der Energieagentur Mittelbaden.

Das sind die Ziele der FWG

Die Freien Wähler haben für den Wahlkampf vier große Themenbereiche definiert und gemeinsam Ziele erarbeitet, für die sie sich einsetzen wollen. Im Bereich „Bauen, Klima und Energie“ sind der FWG die Infrastruktur, ein Nahwärmekonzept, die Begrünung im öffentlichen Straßenraum, der Glasfaserausbau und bezahlbarer Wohnraum wichtig.

Unter dem Punkt „Bildung und Soziales“ möchten sich die Freien Wähler für die Aufwertung des Bereichs an der Fischtreppe/Wingertsmühle einsetzen. Außerdem schweben ihnen Angebote für ältere Jugendliche vor, und sie wollen das Zusammenleben im Dorf durch den Erhalt der eigenen Feste unter Einbindung aller Vereine stärken.

Im Bereich „Mobilität“ wünscht sich die FWG flächendeckend Tempo 30 sowie weniger Durchgangsverkehr und plädiert daher für die Verwirklichung der Südtangente. Außerdem fordern die Freien Wähler die Umsetzung der Ideen im Verkehrskonzept und Schutzstreifen für Radfahrer.

Keine Wahlempfehlung

Mit Blick auf die Verwaltung wollen die Freien Wähler, dass beschlossene Maßnahmen umgesetzt werden. „Verschleppen vermeiden“ lautet das Stichwort. Außerdem will sich die Gruppe für eine besser gestaltete Internetseite mit Kalenderfunktion für die Buchung des Bürgerhauses, der Grillhütte und der Festhalle einsetzen und fordert gleichzeitig grundsätzlich, die Digitalisierung ernst zu nehmen.

Die FWG betont, dass sie ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf geht. „Wir sind bereit zu Gesprächen und zur Zusammenarbeit mit allen Parteien, die aktuell in den beiden Räten vertreten sind. Wir entscheiden lediglich auf Sachebene über die jeweiligen Themen, die im Rat behandelt werden. Satzungsgemäß gibt es bei uns ohnehin keinen Fraktionszwang – jedes Ratsmitglied kann eigenständig entscheiden“, heißt es in einer Mitteilung. Aus diesem Grund wird es von der FWG auch keine Wahlempfehlung bei der Ortsbürgermeisterwahl geben. Um diesen Posten bewerben sich Amtsinhaber Jürgen Hook (SPD) und Rainer Horländer (CDU).

Die Listen