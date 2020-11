Steffen Litzel bleibt auch in der Saison 2021/22 Trainer des Fußball-Oberligisten FV Dudenhofen. Der Verein teilte die Vertragsverlängerung am Montagabend mit. Litzel hatte im Sommer das Traineramt von Christian Schultz übernommen und führte den FVD in der bisherigen Runde auf Platz zwei der Oberliga-Tabelle in der Gruppe Süd. Litzel war bereits 2019 nach Dudenhofen gekommen und hatte als Co-Trainer gearbeitet. Der gebürtige Haßlocher war als Spieler 2007 vom 1. FC 08 Haßloch zum Oberligisten TuS Mechtersheim gewechselt und zwei Jahre später zum SC Hauenstein weitergezogen, bei dem er vier Jahre blieb. Es schlossen sich ein einjähriges Intermezzo beim FC Arminia Ludwigshafen und wiederum vier Jahre bei der TSG Pfeddersheim an, in denen Litzel Erfahrungen in der fünfthöchsten Spielklasse sammelte.