Es wird wärmer in diesen Tagen – und die Freibadesaison wird im Rhein-Pfalz-Kreis eröffnet. Den Anfang macht das Freibad im Kreisbad Aquabella in Mutterstadt. Hier wird nach Angaben der Kreisverwaltung der Außenbereich mit dem großen Erlebnisbecken ab Samstag, 30. April, geöffnet und steht dann den Badegästen zu den gewohnten Öffnungszeiten des Aquabellas zur Verfügung. Der Freibadebereich des Kreisbades Heidespaß in Maxdorf-Lambsheim wird voraussichtlich am Montag, 9. Mai, öffnen und das Freibad in Schifferstadt am Freitag, 13. Mai. Am Sonntag, 1. Mai, (Feiertag) sind die Kreisbäder Maxdorf-Lambsheim, Schifferstadt und Römerberg einschließlich Saunen geschlossen, das Aquabella öffnet samt Sauna von 9 bis 18 Uhr. Weitere Informationen sind unter www.kreisbaeder.de zu finden.