Die Gleichstellungsbeauftragten laden am Mittwoch, 3. Juni, zum nächsten Frauenkino ins Rex-Kino-Center in Schifferstadt ein. Gezeigt wird die Tragikomödie „Der verlorene Mann“.

Im Mittelpunkt steht ein Ehepaar, dessen Alltag durcheinandergerät, als der an Demenz erkrankte frühere Ehemann der Frau plötzlich vor der Tür steht und nicht mehr weiß, dass die beiden seit vielen Jahren geschieden sind.

Der Film beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro und beinhaltet ein Glas Sekt. Aufgrund der hohen Nachfrage empfehlen die Veranstalter eine Reservierung.

Karten können telefonisch unter 06235 9299840 (ab 17 Uhr) oder online unter www.rex-schifferstadt.de/frauenkino reserviert werden. Reservierte Karten müssen bis spätestens 19.30 Uhr abgeholt werden.

Das Frauenkino findet jeweils am ersten Mittwoch eines Monats statt. Über den Film des nächsten Abends entscheidet das Publikum vor Ort.