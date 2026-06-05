Zu einer musikalischen Reise nach Irland lädt das Trio Flessibile um Musikwissenschaftlerin Anja Pohsner in den Salischen Hof ein. Der dreiteilige Vortrag über irische Mythen und Legenden am Sonntag, 21. Juni, wird mit Livemusik auf Flöten und keltischen Harfen begleitet und ist mit einem Frühstücksbuffet verbunden. Ab 9.30 Uhr geht es los; Einlass ist ab 8.30 Uhr. Gefrühstückt werden kann zwischen 9 und 13 Uhr, zwei kulinarische Pausen sind eingeplant. Inhaltlich widmet sich das Programm der kulturellen Bedeutung der Harfe in Irland sowie der keltischen Sagenwelt. Anmeldungen sind bis 15. Juni unter Telefon 06235 9310 oder per E-Mail an info@salischer-hof.de möglich.