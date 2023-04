Acht Firmlinge der Pfarrei Heiliger Petrus Bobenheim-Roxheim brechen am Samstag, 29. April, zu einer Solidaritätsradtour nach Kaiserslautern auf. Die Spenden, die sie für jeden zurückgelegten Kilometer sammeln, kommen dem Kinderhospiz in Mannheim zugute.

Organisiert wird das Firmprojekt von Christine Reetz aus Beindersheim, Mitglied des Pfarreirats und des Katecheseausschusses, sowie ihrer Tochter Cathrin. Die vom Leitenden Pfarrer Markus Hary eingeführte Firmvorbereitung in Projektform wolle die Jugendlichen einladen, Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag zu leisten, damit sich die Welt und unsere Gesellschaft veränderten, umschreibt Christine Reetz die Intention. „Konkret möchten wir gemeinsam Glauben erleben und in der Durchführung eines Projekts erfahren.“

Die Jugendlichen suchen sich in ihrem Umfeld Sponsoren und bitten Firmen, pro Kilometer einen bestimmten Betrag zu spenden. Beherbergt werden die Radler in Kaiserslautern von der Pfarrei Heiliger Geist, wo sie in einer leerstehenden Wohnung unterkommen. Am Sonntag wollen sie am Jugendgottesdienst der Pfarrei teilnehmen. Bei ihrer Rückkehr in Bobenheim-Roxheim werden sie dann rund 110 Kilometer zurückgelegt haben. In jeder Kirche ihrer Pfarrei haben die Firmlinge Spendenboxen aufgestellt. Wer in den ausliegenden Flyern seine Adresse einträgt, bekommt als Dankeschön auf Wunsch nach der Tour ein Gruppenfoto mit Bericht zugeschickt.

Hinweis

Spenden können mit dem Vermerk „Soli-Tour Hl. Petrus“ auch direkt auf das Konto des Kinderhospiz Sterntaler Mannheim überwiesen werden. Informationen dazu und zum Projekt gibt es über die E-Mail-Adresse pfarramt.bobenheim-roxheim@bistum-speyer.de.