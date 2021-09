Die Firma Weton Massivhaus GmbH will nach Bobenheim-Roxheim zurückkehren. Das hat deren Geschäftsführer Rupert Perreth auf Anfrage bestätigt. Neuer Firmensitz soll ein noch zu errichtender Neubau am Globus-Kreisel neben Bäcker Görtz sein.

Auf dem Gelände war Weton schon einmal ansässig, doch dann zog die Firma 2010 aus Platzgründen nach Frankenthal in die Ernst-Rahlson-Straße. Und dort sei es jetzt ebenfalls zu eng geworden, berichtet Perreth. „Wir haben 27 Mitarbeiter und sind weiter am Wachsen.“ Der Nachfolger von Hartmut Büttner erinnert daran, dass Weton das 5000 Quadratmeter große Areal an der Ecke Haardt- und Frankenthaler Straße bewusst im Besitz behalten habe, um eine Option für die Zukunft zu haben.

In Zusammenarbeit mit der Bäcker Görtz GmbH entstand dort 2015 eine „Brotzeit“-Filiale mit großem Café, und ein Jahr später wurde ein Mehrfamilienhaus gebaut. Für das geplante zweite Wohn- und Praxisgebäude fanden sich keine interessierten Ärzte, sodass der Bauplatz brach lag. Jetzt hat sich Weton dazu entschieden, auf Wohnungen zu verzichten und selbst ins Erdgeschoss und den ersten Stock zu ziehen. Für das zweite Obergeschoss und das Dachgeschoss werden laut Perreth Firmen gesucht, deren Geschäftsfeld ebenfalls „etwas mit Bauen zu tun hat“.

Der Geschäftsführer glaubt nicht, dass das Projekt vor Ende 2023 abgeschlossen sein wird. Der Bauantrag sei eingereicht, aber noch nicht von der Kreisverwaltung genehmigt. Parkplätze sollen im hinteren Bereich des 2200-Quadratmeter-Grundstücks sowie in einer Tiefgarage entstehen. Die Investitionskosten will Perreth auf Nachfrage nicht nennen.