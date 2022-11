Das 2021 gegründete Unternehmen Frontbag ist mit dem Gründungspreis „Pioniergeist“ ausgezeichnet worden. Unter den sechs Preisträgern erhielt die Bobenheim-Roxheimer Firma den mit 5000 Euro dotierten dritten Preis für ihren zweiteiligen Ranzen, der nicht nur Stauraum auf dem Rücken, sondern auch vor der Brust bietet. So soll die Rückenbelastung gesenkt werden. Mit dem „Pioniergeist“ zeichnen die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz sowie der SWR gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium Gründende aus, „die mit ihrer Geschäftsidee und ihrem vorbildlichen Werdegang wahren Pioniergeist aufweisen“, wie es in der Mitteilung heißt.

