Für den kommenden Mai ist ein „Filmfrühling am Altrhein“ in der Planung. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat das Festival des Deutschen Films Ludwigshafen Interesse daran, in Bobenheim-Roxheim ein Freiluftkino zu veranstalten.So eine Filmreihe hat im Sommer äußerst erfolgreich in der Rehhütte in Limburgerhof stattgefunden. Die Festivalmacher würden das nun auch gern auf dem Gondelfestplatz ausprobieren. Die untere Naturschutzbehörde habe keine Einwände, sagte Müller kürzlich im Hauptausschuss der Gemeinde. Denn die Besucher nutzten Kopfhörer, sodass es keine die Tierwelt störenden Geräusche gebe. Es gehe um einen Veranstaltungszeitraum von 17 Tagen und eine mögliche Anzahl von insgesamt 10.000 Besuchern, so Müller. Die Unterstützung der Gemeinde besteht aus dem Herrichten des Festplatzes und der Strom- und Wasserversorgung.