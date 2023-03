Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Figurenaktion, mit der in Dudenhofen und Harthausen für einen sicheren Kita- und Schulweg geworben wurde, ist am Wochenende zu Ende gegangen. Der initiierende Ortsverein Dudenhofen zieht ein gemischtes Fazit.

In den vergangenen fünf Monaten haben rund 100 Figuren an öffentlichen Plätzen in Dudenhofen und Harthausen für mehr Verkehrssicherheit geworben. Autofahrer sollten damit ermuntert werden,