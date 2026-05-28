Die FG 08 Mutterstadt lädt Anfang Juni zum Nullachter Waldfest mit Live-Musik, Kuchenbuffet und Vereins-Spezialitäten ein.

Die FG 08 Mutterstadt veranstaltet am Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni, ihr Nullachter Waldfest in der Waldfesthalle Mutterstadt.

Los geht es am Samstag ab 16.30 Uhr, am Sonntag beginnt das Fest um 10.30 Uhr. Neben klassischen Waldfest-Speisen kündigt der Verein weitere Spezialitäten an, darunter Chicken Nuggets und vegetarische Gerichte.

Am Sonntag gibt es außerdem ein Kuchenbuffet mit selbst gebackenen Kuchen von Mitgliedern und Unterstützern des Vereins.

Für Stimmung sorgen soll am Samstagabend von 18 bis 21.30 Uhr Live-Musik. Zusätzlich öffnet an beiden Tagen die „Nullachter Bar“. Die Einnahmen des Festes kommen laut Verein vollständig der Vereinskasse und geplanten Projekten zugute.