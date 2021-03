Im Frühjahr starten – normalerweise – die Wein- und Waldfeste. Bei so manchen blieb dann am Wochenende die Küche daheim kalt, gegessen wurde auf den Festen. Wenn auch nicht das Fest-Gefühl, so doch wenigsten den Service rund ums Essen möchte die Mutterstadter Fußballgemeinschaft 08 ins zweite Pandemie-Jahr retten und bietet am Samstag, 27. März, ihre Aktion „Haxe to go“ an.

Schon die Resonanz auf die erste Aktion sei riesengroß gewesen, berichtet der Vereinsvorstand. Aufgrund der großen Nachfrage, und weil vermutlich noch weitere Feste corona-bedingt abgesagt werden, gibt es am Samstag, 27. März, eine Wiederauflage unter dem Titel „Nullachter Haxe to go 2.0“. „Obwohl der Ball noch nicht wieder rollen darf, wollen wir unseren Freunden, Unterstützern, Sponsoren, Gönnern und allen anderen zeigen, dass wir in ungewöhnlichen Zeiten etwas auf die Beine stellen, das Vereinsleben hochhalten und sogar vorantreiben“, erklärt der Verein.

Angeboten werden auf Vorbestellung Haxe und Rollbraten, jeweils mit Krautsalat und Brot, sowie Rollbraten- und Saumagenbrötchen. Dazu gibt es noch das Nullachter-Schorle-Fanpaket mit einer Ein-Liter-Flasche Riesling-Schorle und dem Nullachter-Becher. Außerdem wird auch frischgebackener Kuchen angeboten. Der Verkaufserlös kommt laut Verein der „Nullachter Jugend“ zugute.

Lieferservice für manche Menschen möglich

Bestellungen können telefonisch unter 06234/3617 aufs Band des Anrufbeantworters gesprochen werden oder per E-Mail an fg08.mutterstadt@t-online.de (Betreff: Haxe to go 2.0) gesendet werden. Darüber hinaus gibt es auf der Webseite des Vereins (www.fg08-mutterstadt.de) einen Bestellschein, den man ausdrucken und ausfüllen kann. Er kann in Mutterstadt bei der Metzgerei Kuhn, Schulstraße 20, bei Augenoptik Horst, Neustadter Straße 17, Getränke Centrum Schulz, An der Fohlenweide 1a, und bei der Geschäftsstelle des Vereins in der Waldstraße 57 abgegeben werden.

Die Gerichte können – unter Einhaltung der Corona-Hygienevorgaben – am Samstag, 27. März, im Clubhaus, Waldstraße 57, von 12 bis 13.30 Uhr sowie von 16.30 bis 18 Uhr abgeholt werden. Für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wird ein Lieferheimservice angeboten.