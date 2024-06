In Harthausen engagieren sich rund 20 Personen aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie kommen im Notfall, wenn es brennt, der Keller unter Wasser steht oder ein Autounfall passiert ist. Jetzt erhoffen sie sich, dass die Bürger zu ihnen kommen. Am Samstag wird an einem neuen Standort Feuerwehrfest gefeiert, und Tipps für die Bevölkerung gibt’s auch.

Frank Sammet, Harthausens Wehrführer, spricht von einer leichten Entspannung, wenn er auf die Anzahl der Einsätze in diesem Jahr blickt. „Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir bisher zehn Einsätze weniger“, sagt der 47-Jährige, der seit 13 Jahren an der Spitze der Harthausener Wehreinheit steht. Die Feuerwehr wurde bislang zu Türöffnungen, einem Wasserschaden, technischen Hilfeleistungen und zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen.

Etwa 20 Freiwillige engagieren sich in Harthausen aktiv in der Feuerwehr. „Die Zahl ist Gott sei Dank konstant“, sagt Sammet. Für Nachwuchs soll die Jugendfeuerwehr sorgen, in der zirka 20 Kinder aus Harthausen, Dudenhofen und Hanhofen das Rüstzeug für die Feuerwehr lernen. Was die Kinder und Jugendlichen bisher alles können, zeigen sie beim Feuerwehrfest, das in Harthausen am Samstag erstmals an der Grillhütte stattfinden wird.

Am Gerätehaus fehlt Platz

„Unser Gerätehaus ist sehr minimalistisch. Aufgrund der Platzverhältnisse können wir dort keine Fahrzeuge zeigen und Vorführungen anbieten“, beschreibt der Wehrführer die Situation in der Bahnhofstraße und liefert damit gleich die Argumente für einen Standort-Wechsel für das Fest. Die Waldbühne habe sich angeboten, weil es dort genug Platz gibt, sie weit genug vom Ort entfernt liegt, um niemanden zu stören, und trotzdem fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen ist, sagt Sammet.

Das Fest wird von Mitgliedern des Feuerwehr-Fördervereins sowie den Aktiven, Alterskameraden und Angehörigen gestemmt. Der Wehrführer schätzt, dass insgesamt rund 30 Helfer über den ganzen Samstag in zwei Schichten im Einsatz sein werden.

Feuerwehr steht für Fragen bereit

Neben Essen und Trinken sowie dem Rahmenprogramm möchten Sammet und seine Kameraden der Bevölkerung auch Tipps mitgeben. Wann muss ich meinen Rauchwarnmelder wechseln? Wie setze ich einen Notruf ab? Wie kann ich der Feuerwehr bei der Anfahrt zur Einsatzstelle helfen? Was ist eine Rettungskarte und wo sollte sie im Auto liegen? Das sind die Fragen, die die Feuerwehr beantworten möchte. „Wenn uns vor Ort jemand einweist und zeigt, wo die Einsatzstelle ist, sind wir schneller da“, nennt Sammet ein Beispiel. Die Rettungskarte beschreibt den Aufbau eines Fahrzeugs und erleichtert den Feuerwehrleuten bei einem Unfall eine schnelle Rettung. Schlussendlich helfe das richtige Verhalten der Bürger den Einsatzkräften und den Betroffenen, sagt der Feuerwehrmann.

Termin & Programm

Feuerwehrfest in Harthausen am Samstag, 15. Juni, an der Waldbühne/Grillhütte. Ab 11 Uhr offizielle Eröffnung, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr Vorführungen der Jugendfeuerwehr und danach Rundfahrten für Kinder und Jugendliche. Ab 19 Uhr Musik mit DJ Franky.