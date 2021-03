[Aktualisiert: Montag, 11.40 Uhr] Nach dem Brand eines Wohncontainers in einer Asylunterkunft am Freitagnachmittag in der Waldstraße in Mutterstadt, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung teilen die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit, dass ein 30-jähriger syrischer Asylsuchender dringend verdächtigt wird, den Brand gelegt zu haben. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Beschuldigte wurde am Samstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 30-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. Durch den Brand entstand einen Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Der Container ist unbewohnbar.

Die Feuerwehr Mutterstadt hatte das Feuer im Inneren des Wohncontainers am Freitag in kurzer Zeit unter Atemschutz löschen können. „Da sich die Bewohner selbst ins Freie retten konnten, wurde durch den Brand niemand verletzt“, heißt es auf der Facebook-Seite der Feuerwehr. Von der Gemeinde werde Ersatzwohnraum zur Verfügung gestellt. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei.