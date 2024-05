Der Verein Hof-Kultur veranstaltet von Donnerstag, 9., bis Samstag, 11. Mai, sein drittes „Hof.Kultur.Festival“. Laut Mitteilung des Vereins findet es in der Speyerer Straße 73 in Mutterstadt statt.

Am Donnerstag ist das Festival von 14.30 bis 18 Uhr mit einem Kinderprogramm am Start. Das Kinder- und Jugendtheater Speyer spielt um 15 Uhr „Das Traumfresserchen“. Danach können die Kinder Bastel- und Schminkaktionen sowie eine Kinderbuchlesung von Katrin Kirchner genießen. Das Abendprogramm beginnt um 18 Uhr mit Lukas Krauß vom Weingut Krauß aus Lambsheim, der sein Projekt „Wein gegen Rassismus“ vorstellen wird. Ab 19.30 Uhr gibt es zudem Live-Musik mit der Speyerer Band Krauß & Krüger und ab 21.30 Uhr mit Gloria Adé.

Am Freitag geht es morgens mit einem Fairen Frühstück an der Neuen Pforte weiter, bevor das Festival ab 18 Uhr unter dem Slogan „Mutterstadt trifft sich“ weitergeht. Besucher sind eingeladen, eigenes Essen mitzubringen. Bei einer offenen Bühne kann jeder, der sich traut, Darbietungen zeigen. Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an kontakt@hof-kultur-mutterstadt.de anmelden.

Am Samstag gibt es – in Zusammenarbeit mit dem Weltladen Mutterstadt – um 15 Uhr eine Lesung von Dorette Deutsch. Die Autorin wurde in Ludwigshafen geboren und hat eine Geschichte über Flüchtlinge in Italien geschrieben. Der Unterschied zwischen Traum und Realität steht dabei im Mittelpunkt. Die Lesung findet im Weltladen statt. Ab 20 Uhr wird der Magier Fabian Strahl zu erleben sein.

Das Festival wird von der Bürgerstiftung sowie von der VR Bank unterstützt. Der Eintritt ist frei.

Im Netz

https://hof-kultur-mutterstadt.de