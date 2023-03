Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deutsch lernen, wenn andere schulfrei haben: In einem dreiwöchigen Feriensprachkurs in Bobenheim-Roxheim haben neun Grundschulkinder mit Migrationshintergrund ihren Wortschatz erweitert.

Als Team Rot und Team Blau treten Laura, Elsa, Said, Tanja, Erin, Andrija, Borislav, Igor und Abdulfazl beim Sprachquiz in der Pestalozzi-Grundschule gegeneinander an. Es geht um Verben und um Schnelligkeit.