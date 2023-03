Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo in Mutterstadt die Von-Ketteler-Straße in den Feldweg in Richtung Dannstadt übergeht, hat die örtliche FWG eine Hundetoilette angebracht. Die Spende soll Hundehaltern helfen, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere sauber zu entsorgen. Dem Vorsitzenden der FWG, Hartmut Magin, ist es wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, das Hundekot nichts auf dem Feldrand oder den Äckern zu suchen hat. Aus Hygienegründen.

Vor einiger Zeit wurden, mit Unterstützung ortsansässiger Gewerbetreibender, an verschiedenen Bereichen in Mutterstadt bereits Beutelstationen aufgestellt. „Doch gerade an der