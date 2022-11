26 Fahrer waren zu schnell unterwegs, als die Polizei am Dienstagmorgen auf der K13 in Höhe des Campinggebiets „Auf der Au“ die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überwachte. Bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde betrug laut den Beamten die höchste gemessene Geschwindigkeit eines Verkehrsteilnehmers 91 km/h. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in dreistelliger Höhe sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Auch zwei Gurtverstöße wurden bei der Kontrolle geahndet.