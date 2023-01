Der Bobenheimer Carnevalverein (BCV) Die Zellerieköpp hat kurzfristig seine für den 28. Januar in Kleinniedesheim geplante Prunksitzung abgesagt.

Nach etlichen Personalwechseln im Vorstand und bei den Garden sei das bisherige Niveau der Fasnachtsveranstaltung nicht zu gewährleisten, begründet der neue Vorsitzende Jan Plettenberg die Entscheidung. „Bevor wir halbherzig eine Show zeigen, die unser Publikum möglicherweise enttäuscht, pausieren wir lieber noch einmal und konzentrieren uns auf die nächste Kampagne“, sagt Plettenberg und betont die jüngsten Erfolge der BCV-Veranstaltungen außerhalb der Kampagne. Den guten Ruf wolle man nicht verspielen.

Ausweichhalle nicht ideal

Die Notwendigkeit, die Prunksitzung abzusagen, sei in den letzten zwei, drei Wochen gereift. Auf seiner Facebookseite hat der BCV es am Montagmorgen bekannt gegeben. Dort heißt es: „Die schon verkauften Tickets werden selbstverständlich zurückgenommen, zum Ablauf werden wir zeitnah weitere Infos rausgeben.“ Auf Nachfrage sagte Plettenberg, der Veranstaltungsort, auf den der BCV für die Prunksitzung ausgewichen sei, weil nicht festgestanden hatte, ob die Jahnhalle im Januar nutzbar ist, sei mit ein Grund für den Rückzug gewesen. Die Bedingungen in der Halle der Kleinniedesheimer Kleintierzüchter seien nicht die besten, „das haben wir beim Ordensball im November gemerkt“.