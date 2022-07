In der Nacht auf Dienstag haben Sprayer in Bobenheim-Roxheim ihr Unwesen getrieben. Zwischen Mitternacht und 7 Uhr sprühten die Unbekannten laut Polizei im Bereich des Raiffeisenrings mit schwarzer Farbe buchstabenähnliche Fantasiezeichen sowie Zahlen auf Eingangstore, ein privates Parkschild, mehrere Laternen sowie zwei Stromkästen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.