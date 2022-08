In Waldsee kommt es seit den vergangenen Tagen vermehrt zu Haustürbesuchen von Menschen, die sich als Mitarbeiter der Deutschen Telekom ausgeben und erklären, dass in Kürze in Waldsee Glasfaser-Kabel verlegt werde. Daher müssten sie nun den Router im Haus überprüfen, um sicherzustellen, dass der Internetanschluss auch in Zukunft noch möglich ist. Dabei sei es egal, ob man Telekom-Kunde sei oder nicht, sagen die mutmaßlichen Betrüger.

Eine RHEINPFALZ-Nachfrage bei Ranger Deutschland, dem von der Telekom beauftragten Marketing- und Vertriebsunternehmen, ergab, dass zum genannten Zeitpunkt in den betreffenden Straßen keine Kundenberater unterwegs waren, um Glasfaser zu vermarkten.

Polizei rät, misstrauisch zu sein

Kai Giertzsch, Leiter der Polizeiinspektion Schifferstadt, rät zu Misstrauen. Bürgerinnen und Bürger sollen niemanden, der nicht vorher schriftlich einen Termin vereinbart hat, in die Wohnung lassen. Beschwerden über ähnliche Vorfälle habe es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben, sagt Giertzsch. Im Zweifelsfall könnten besorgte Bürger gerne bei der Polizei anrufen. Dann werde versucht, die angeblichen Vertreter zu überprüfen.

Die Polizei in Schifferstadt, die für Waldsee zuständig ist, ist unter 06235 4950 erreichbar. Die Polizei in Speyer, die sich um die Domstadt, Otterstadt und die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen kümmert, kann unter 06232 1370 kontaktiert werden.