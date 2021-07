In der Nachbarschaft sei eine ältere Frau überfallen worden, man habe einen Täter gefasst und bei diesem einen Zettel mit Namen von Anwohnern gefunden – das erzählte eine Anruferin, angeblich von der „Polizei Mutterstadt“, am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr mehreren Mutterstadtern am Telefon. Schnell wurde das Gespräch auf Schmuck und Bargeld gelenkt. Die Angerufenen durchschauten laut Polizei alle die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat. Die Polizei weist darauf hin, dass von der Polizei nie telefonische Nachfragen nach finanziellen Verhältnissen erfolgen.