Zu einer Tasse Kaffee oder Tee, einem Glas Secco oder Orangensaft sowie einem Genießerteilchen lädt die Fairtrade-Gruppe für Freitag, 6. Mai, auf den Marktplatz in Mutterstadt ein – mit der Bitte, dabei zu „fairweilen“.

Angelehnt an das diesjährige Motto des Weltladentags am Samstag, 14. Mai, „Mächtig unfair“, möchten die Veranstalter des Frühstücks auf dem Mutterstadter Marktplatz durch die Präsentation einer „fairen Lieferkette“ mit fair gehandelten Frühstücksprodukten zeigen, wie man gerecht in den Tag starten kann. Außerdem können leckere und nützliche Dinge für den Frühstückstisch daheim erworben werden, für jeden Kauf eines solchen Produkts gibt es einen Gutschein für eine Tasse Kaffee im Weltladen.

„Oft decken die erzielten Preise für Kaffee, Kakao, Bananen oder Milch nicht einmal die Produktionskosten“, sagt Christa Scheid von der Mutterstadter Fairtrade-Gruppe. „Durch die aktuell steigenden Verbraucherpreise merken wir auf dramatische Weise, wie wichtig existenzsichere Einkommen und Löhne sind, sowohl in Deutschland als auch weltweit“, sagt die Sprecherin des Weltladens. In der Regel würden die großen Unternehmen von den Gewinnen profitieren, während die Erzeuger um ihre Existenz kämpften. Mächtig unfair erscheine momentan vieles, was in der Welt zu beobachten sei, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die steigenden Verbraucherpreise. Umso wichtiger sei es daher, erneut ein Zeichen für mehr globale Gerechtigkeit und Menschenrechte zu setzen.