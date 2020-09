Die größte Aktionswoche zum fairen Handel steht an. Bundesweit finden vom 11. bis 25. September Aktionen zum Motto: „Fair statt mehr #Fairhandeln für ein gutes Leben“ statt. Auch Mutterstadt und Schifferstadt – beide Fairtrade-Town – sind dabei, unter anderem mit Rallyes.

In Mutterstadt können Interessierte bei einer Nachhaltigkeitsrallye erfahren, wie der Fairtrade-Gedanke im Ort umgesetzt wird. Zum Abschluss findet am 26. September ein gemeinsames Kochevent statt. Überschrieben mit dem Titel „Essen ist fair-tig“ kann ein faires Menü entweder am eigenen Herd mitgekocht oder in der örtlichen Gastronomie genossen werden. Flyer mit allen Infos und Rezepten gibt es in der Gemeinde, Gemeindebücherei, im Weltladen oder im Netz unter www.weltladen-mutterstadt.de oder www.mutterstadt.de.

Infokampagne „Baustelle Fairer Handel“

In Schifferstadt fällt am Freitag, 11. September, um 9.30 Uhr der Startschuss im Rondell neben dem Rathaus. Das Weltladen-Team lädt zu leckeren „Fairsucherle“ unter freiem Himmel ein. Und Rathausfoyer kann eine Fotoausstellung zum Fairen Handel (noch bis bis einschließlich Freitag, 18. September) besichtigt werden. Spannend wird’s bei der digitalen Stadtrallye, kündigt die Stadt an. Kleine und große Detektive können über die kostenlose App Actionbound und den QR-Code ihr Wissen über Schifferstadt als Fairtrade-Stadt testen – ganz gemütlich von zu Hause aus. Am Mittwoch, 23. September, gibt es eine ökumenische Andacht „Gutes Leben für alle“ auf der Wiese bei der Lutherkirche. Zudem hängt bis zum Ende der Fairen Wochen die Infokampagne „Baustelle Fairer Handel“ im Stadtgebiet aus. Eine Buchauswahl zum Thema „Fairer Handel“ gibt’s in der Stadtbücherei. Zudem ist der Weltladen bei der Aktion „Heimat shoppen“ dabei. Ab einem Einkaufswert von zehn Euro erhalten erhält man ein Los. Zu gewinnen gibt es Schmagges-Gutscheine im Gesamtwert von 300 Euro.