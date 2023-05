Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Frisch rezertifiziert darf sich Mutterstadt weiterhin Fairtrade Gemeinde nennen. Das Siegel wurde mit den Fairen Wochen nun auch gelebt. Beim Basteln in der Bibliothek etwa, bei einem Vortag zur sozial-ökologischen Beschaffung oder einem Kleider- und Büchertauschangebot. Die Themen Nachhaltigkeit und menschenwürdige Arbeitsbedingungen standen im Vordergrund. Bei der Abschlussveranstaltung ging es um Genuss. Und eine faire Botschaft.

„Fair trifft Genuss“ – das war das Motto des Genießerabends am Freitag im Pfarrer-Fuchs-Haus. So lauteten aber auch die Herausforderung und der an sich gestellte Anspruch der Steuerungsgruppe