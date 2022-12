Den Außenspiegel eines geparkten Autos touchierte ein silberfarbenes Auto, welches am Donnerstag zwischen 15.30 und 15.45 Uhr die Neuhofener Straße in Waldsee in Richtung Ortsmitte befuhr. Wie die Polizei mitteilt, hat der Fahrzeugführer laut Zeugenangaben kurz angehalten und sich danach weiter Richtung Ortsmitte entfernt. Der Sachschaden betrage etwa 300 Euro. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235 4950, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de, zu melden.