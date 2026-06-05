Fundradverkauf, privater Fahrradverkauf, Fahrrad-Repair-Café: Zum allseits beliebten Fahrradflohmarkt lädt die Stadtverwaltung Schifferstadt für Samstag, 20. Juni, ein. Zwischen 9 und 12 Uhr dreht sich auf dem Schulhof der Grundschule Nord, Rehbachstraße 11, alles rund ums Gebrauchtrad und das dazu passende Zubehör. Wer sein altes Rad verkaufen möchte oder ein günstiges Fahrrad sucht, ist hier genau richtig, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Sie wird neben privaten Anbietern auch vor Ort sein, um über 20 Fundräder und Tretroller aus dem städtischen Fundus zu veräußern. Die Preise für diese Gefährte liegen zwischen fünf und 40 Euro. Außerdem ist das Repair-Café mit einer Fahrrad-Außenstelle anzutreffen und berät gerne bezüglich möglicher Reparaturen.

Wer mitmachen und selbst gebrauchte Räder, Fahrradtaschen und -helme oder Werkzeuge anbieten möchte, kann einfach nach Schifferstadt in den Schulhof der Grundschule Nord kommen. Die Standplätze sind laut Ankündigung kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Kita Herz-Jesu organisiert zudem einen Kuchenverkauf. Der Erlös kommt den Kita-Projekten zugute.