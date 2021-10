Möglicherweise hätte er einen Wildunfall gehabt, sagte ein 22-Jähriger, als er am Freitag gegen 7.30 Uhr bei der Polizei erschien. Allerdings kamen den Polizisten die Schäden an seinem Auto ziemlich bekannt vor, passten sie doch zu einem Unfall, den sie gerade mal eine Stunde zuvor aufgenommen hatten – und dessen Verursacher sich aus dem Staub gemacht hatte.

An der Einmündung von Schifferstadter Straße und L524 wollte ein Autofahrer nach links Richtung B9 abbiegen und nahm einem 54-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich am Bein. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Laut Zeugen soll es sich um ein weißes Auto gehandelt haben, an der Unfallstelle konnten auch Fahrzeugteile aufgefunden werden.

Wenig später darauf angesprochen, sagte der 22-Jährige laut Polizei, zwar an der besagten Einmündung gewesen zu sein. Von einem Unfall wisse er jedoch nichts. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.